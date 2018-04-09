Бессарабский вопрос: историк Сергей Назария откроет еще одну завесу тайны

Доктор исторических наук, доктор политологии Сергей Назария представит свою новую книгу "Бессарабский вопрос в эпоху мировых войн и его интерпретации в историографии: от возникновения до Парижских мирных договоров (1917-1947)".
Работа выполнена на обширной документальной и историографической основе. Она посвящена новейшей истории Молдовы и является попыткой историко-политологического и историографического анализа так называемого бессарабского вопроса, его появления, эволюции и окончательного разрешения. Она предназначена кадровым дипломатам, научным работникам, преподавателям истории средней школы, студентам (политологам, международникам, историкам), а также всем тем, кто интересуется историей и международными отношениями в период мировых войн.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.