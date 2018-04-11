Презентация книги Сергея Назарии

В пятницу, 11 апреля, в 13:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Презентация книги "Бессарабский вопрос в эпоху мировых войн и его интерпретации в историографии".

Доктор исторических наук, доктор политологии Сергей НАЗАРИЯ представит свою новую книгу "Бессарабский вопрос в эпоху мировых войн и его интерпретации в историографии: от возникновения до Парижских мирных договоров (1917-1947)".

Работа выполнена на обширной документальной и историографичес­кой основе. Она посвящена новейшей истории Молдавии и является попыт­кой историко-политологического и историографического анализа так называемого бессарабского вопроса, его появления, эволюции и окончательного разрешения. Она предназна­чена кадровым дипломатам, научным работникам, преподавателям исто­рии средней школы, студентам (политологам, международникам, историкам), а так­же всем тем, кто интересуется историей Молдавии и международными отношениями в период мировых войн.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.