Как в Молдове будут отмечать День Победы

Представители Национального координационного комитета (НКК) "Победа" представили план мероприятий, приуроченных к празднованию в Молдове 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Участники:
— бригадный генерал, председатель Союза офицеров Республики Молдова Виктор ГАЙЧУК;
— полковник артиллерии, ветеран Великой Отечественной войны Павел ГЛАДКОВ;
— председатель НКК "Победа", глава Русского историко-патриотического клуба" Алексей ПЕТРОВИЧ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.