В Кишиневе пройдет лекция Школы инновационной журналистики Sputnik

Международное информационное агентство и радио Sputnik Молдова при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ приглашают вас 25 апреля на новую полноформатную лекцию Школы на тему: "Интервью: как провести беседу и как представить ее с помощью мультимедиа".

В качестве лектора выступит профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ "Высшая Школа Экономики" (Россия, Москва), советник МИА "Россия сегодня" Олег ДМИТРИЕВ. На интерактивном занятии основное внимание будет уделено "секретам" одного из самых необходимых элементов в медиа — интервью. Слушатели узнают о том, как правильно подготовить вопросы, как задать вопрос так, чтобы получить нужный ответ, и в целом, как подготовить интересную беседу для современных мультимедийных СМИ.

Школа инновационной журналистики Sputnik начала свою работу на базе Мультимедийного пресс-центра Sputnik Молдова 27 октября 2016 года. Программа Школы включает эксклюзивные семинары и мастер-классы, в ходе которых слушатели Школы знакомятся с особенностями работы медиа в эпоху digital-технологий и бума развития социальных сетей. В качестве лекторов Школы выступают известные медиаэксперты, представители национальных и международных СМИ, а также преподаватели ведущих ВУЗов. 21 февраля 2017 года Sputnik Молдова, при поддержке Представительства Россотрудничества в РМ и Приднестровского Государственного Университета им. Т.Г. Шевченко, запустил проект "Школа инновационной журналистики Sputnik" в Приднестровье. Участие в Школе инновационной журналистики бесплатное, но существует ограничение по количеству участников проекта.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Лекция носит эксклюзивный характер и проводится исключительно для участников и партнёров проекта «Школа инновационной журналистики Sputnik».