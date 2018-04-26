В мире готовятся к маршу "Бессмертного полка"

9 мая во многих странах мира пройдет акция "Бессмертный полк". Жители выйдут на улицы городов, районных центров, сел и деревень с портретами своих родственников, воевавших на фронтах или работавших в тылу во время Великой отечественной войны.
О том, как будет организована акция в Молдове, России, Белоруссии, Эстонии, Кыргызстане расскажут организаторы:
В Кишиневе:
— председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы Петр ДОНЦОВ.
В Бишкеке:
— координатор "Бессмертного полка" по Бишкеку Зульфира ХАЙБУЛЛИНА;
— председатель Бишкекского городского Кенеша (Совета) Алмаз КЕНЕНБАЕВ.
В Минске:
— председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации в Республике Беларусь Андрей ГЕРАЩЕНКО;
— организатор акции "Бессмертный полк" в Минске, депутат Палаты представителей Беларуси 1-ого созыва Валерий ДРАКО.
В Москве:
— народный артист СССР, сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Василий ЛАНОВОЙ;
— член центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена ЦУНАЕВА;
— член центрального штаба Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России", председатель регионального штаба регионального отделения в Краснодарском крае Борис ЛЕВИТСКИЙ.
В Таллинне:
— представитель общественной организации "Российские соотечественники Европы" Сергей ЧАУЛИН;
— представитель объединения "Потомки участников Великой Отечественной Войны" Андрей ГОНЧАРОВ.
В Цхинвале:
— министр культуры, организатор "Бессмертного полка" Жанна ЗАССЕЕВА.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.