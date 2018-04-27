В Молдове зовут делать добро

Проведение в Молдове замечательной акции, в которой могут принять участие все граждане нашей страны, уже стало доброй традицией. О том, какие, когда и где будут проводится мероприятия в рамках этой акции, расскажут представители Республиканского волонтерского центра.
Участники:
— директор Республиканского волонтерского центра, председатель оргкомитета Дня добрых дел в Молдове Николай РАЙЛЯН;
— менеджер проектов РВЦ и Дня добрых дел в Молдове Александра ГОРБАТАЯ;
— event менеджер проектов РВЦ и Дня добрых дел в Молдове Никита СОЛОВЬЕВ.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.