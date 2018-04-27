В Молдове зовут делать добро

В пятницу, 27 апреля, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "День добрых дел в Молдове в подробностях".

Проведение в Молдове замечательной акции, в которой могут принять участие все граждане нашей страны, уже стало доброй традицией. О том, какие, когда и где будут проводится мероприятия в рамках этой акции, расскажут представители Республиканского волонтерского центра.

Участники:

— директор Республиканского волонтерского центра, председатель оргкомитета Дня добрых дел в Молдове Николай РАЙЛЯН;

— менеджер проектов РВЦ и Дня добрых дел в Молдове Александра ГОРБАТАЯ;

— event менеджер проектов РВЦ и Дня добрых дел в Молдове Никита СОЛОВЬЕВ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.