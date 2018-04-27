Донцов: героев Великой Отечественной войны приравняют к святым

КИШИНЕВ, 27 апр — Sputnik. Организаторы акции "Бессмертный полк" в Кишиневе, Минске, Москве, Таллине, Бишкеке и Цхинвале обсудили предстоящие 9 мая акции "Бессмертного полка" в своих городах, а также затронули проблемы, с которыми приходится сталкиваться.

© Sputnik / Miroslav Rotari В Кишиневе 9 мая пройдет Бессмертный полк

По словам председателя Координационного совета российских соотечественников Молдовы (КСРС) Петра Донцова, инициатива проведения в республике акции "Бессмертный полк" принадлежит возглавляемой им организации.

"Эта акция проводится у нас в четвертый раз". В этом году "Бессмертны полк" в Кишиневе начнется на центральной площади Кишинева в 9:30, оттуда колонна направится к мемориалу "Вечность",- отметил участник видеомоста.

© Sputnik / Miroslav Rotari Евгений ПАСКАРЬ и Петр ДОНЦОВ

По словам Донцова, КСРС инициировал процедуру внесения в святцы имен героев войны. Эту идею поддерживает и Русская православная церковь.

"Герои войны должны быть занесены в святцы, за них должны молиться и тысячу лет вперед", — отметил он.

Участник видеомоста из Минска, председатель Координационного совета руководителей белорусских общественных объединений российских соотечественников при Посольстве Российской Федерации Андрей Геращенко, отметил, что для Белоруссии, потерявшей огромное количество людей в годы Великой Отечественной войны, память о войне сравнима с религией.

В Минске построен современный Центральный музей Великой Отечественной войны — единственное место в бывшем Советском Союзе, где постоянно развивается государственный флаг СССР, как память о победе всех народов в Великой Отечественной войне.

"Вся Белоруссия 9 мая выходит на улицы", — сказал Герщенко.

9 мая во многих странах мира пройдет акция "Бессмертный полк". Жители выйдут на улицы городов, районных центров, сел и деревень с портретами своих родственников, воевавших на фронтах или работавших в тылу во время Великой Отечественной войны.