В пятницу, 4 мая, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Бессмертный полк" в Молдове - все подробности акции".

9 мая, в день памяти о погибших в Великой Отечественной войне, по всей Молдове под эгидой Президента РМ пройдет марш памяти "Бессмертный полк". В Кишиневе с утра начнется подготовка к маршу, после чего колонны пройдут по улицам города и завершится акция на мемориале "Вечность". О подробностях масштабной акции рассказали:

— председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ;

— депутат Парламента РМ Влад БАТРЫНЧА;

— член Национального координационного комитета "Победа", заместитель председателя русской общины Республики Молдова Михаил СИДОРОВ.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.