В Кишиневе пройдет "Фронтовая перекличка"

Накануне великого Дня Победы в пресс-центрах Sputnik в Молдове, России, Белоруссии, Кыргызстане, Армении, Грузии, Эстонии и Азербайджане соберутся потомки тех, кто своим подвигом освободил мир от фашизма и подарил всем нам возможность жизни.
Потомки солдат и офицеров Белорусских, Прибалтийских, Кавказского и всех остальных, не менее важных по вкладу в победу, фронтов расскажут о воевавших родственниках и о том, как сложились их судьбы. "Фронтовая перекличка" сделает семейные истории достоянием великой военной летописи, напомнит о подвиге народов и общей высокой цене — одной на всех — победы.
Участники в Москве:
— первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир ДЖАБАРОВ;
— генерал-майор, заслуженный военный летчик РФ Владимир ПОПОВ;
— историк Армен ГАСПАРЯН.
В Кишиневе:
— председатель Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ.
В Минске:
— заместитель председателя Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по региональной политике и местному самоуправлению, председатель республиканского общественного объединения "Белая Русь" Геннадий ДАВЫДЬКО;
— первый заместитель председателя Либерально-демократической партии Беларуси Олег ГАЙДУКЕВИЧ.
В Бишкеке:
— член общественного штаба "Бессмертный полк " Таалайбек САГЫНОВ;
— журналист-блогер, корреспондент Sputnik Кыргызстан Асель МИНБА.
В Ереване:
— железнодорожник Ваге АМБАРЦУМЯН.
В Таллинне:
— участник Великой Отечественной войны Иосиф ШИНДЕР;
— архитектор, экс-директор Таллиннского Русского музея Лариса УШНИЧКОВА.
В Баку:
— блогер Нателла КЕРИМОВА.
В Тбилиси:
— представитель международного русского культурного центра "Жемчужина" Константин РОДИН.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.