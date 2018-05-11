Крепкая и здоровая семья – будущее Молдовы

Международный день семьи учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1993 году и отмечается ежегодно 15 мая. Установление этого дня призвано обратить внимание общественности разных стран на многочисленные проблемы современной семьи.
Молдавское общество остро ощущает негативные последствия экономического и культурного кризиса, затронувшего и важнейший институт – традиционную семью. Как сохранить традиционные ценности и семьи, как противостоять пропаганде, разрушающей моральные и нравственные основы общества?
Об этом будут говорить участники мероприятия:
— депутат Парламента РМ, член парламентской комиссии по социальным вопросам и здравоохранению Владимир ОДНОСТАЛКО;
— депутат парламента РМ, член парламентской комиссии по культуре, образованию, исследованиям, молодежи, спорту и СМИ Марина РАДВАН.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.