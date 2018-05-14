Океания глазами молдавского ученого

Что мы знаем об островах Океании, кроме того, что они со своими прекрасными пляжами и экзотическими туземцами, затеряны в огромном Тихом океане? О научной экспедиции по Океании, об установлении культурных и деловых связей с некоторыми государствами региона расскажет ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АН Молдовы, доктор географии Дорин ЛОЗОВАНУ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.