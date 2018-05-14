00:35 15 Мая 2018
Молдова
rumdro
Кишинёв+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Море

Океания глазами молдавского ученого

CC BY-SA 2.0 / Stefan Lins / A beach at Funafuti atoll, Tuvalu, on a sunny day.
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
18 0 0

В среду, 16 мая, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Молдова-Океания - культурный контакт".

Что мы знаем об островах Океании, кроме того, что они со своими прекрасными пляжами и экзотическими туземцами, затеряны в огромном Тихом океане? О научной экспедиции по Океании, об установлении культурных и деловых связей с некоторыми государствами региона расскажет ведущий научный сотрудник Национального музея этнографии и природы Института экологии и географии АН Молдовы, доктор географии Дорин ЛОЗОВАНУ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

По теме

Путешествия по новым правилам для граждан Молдовы с 1 января 2018
В путешествие: 25 удивительных мест России
Посмотрев эти фото, вы точно отправитесь туда в путешествие
Теги:
Полинезия, Океания, Микронезия, Молдавское историко-географическое общество, путешествия, география, пресс-конференция, Дорин Лозовану
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Латвийский выбор

    Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Латвией, но Рига делает все, чтобы не быть мостом между Западом и Востоком, заявил российский посол Евгений Лукьянов.

  • Линии электропередачи, архивное фото
    Борьба с зависимостью

    По мнению экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, энергетические проекты Москвы могут оставить балтийскую республику зависимой от России.

  • Военные учения Siil (Ёж)
    Прогуляли учения

    В отношении тысячи резервистов, не явившихся на крупномасштабные учения Сил обороны Siil-2018 ("Еж"), начнут дело о проступке.

  • Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова во время встречи в аэропорту
    По системе Лукашенко

    Олимпийская чемпионка Динара Алимбекова начала предсезонную подготовку по системе президента Александра Лукашенко – с сельхозработ.

  • Тако Чхеидзе, Тбилисская Неделя моды - 17-й сезон
    Тамарин день

    В Грузии 14 мая отмечается национальный праздник – день поминовения святой благоверной царицы Тамары. Sputnik представляет топ-7 самых известных Тамар Грузии.

  • Елена Хагба
    Первая скрипка

    Мама скрипачки из Абхазии рассказала, как проходил музыкальный фестиваль в Израиле, на котором ее дочь стала лауреатом первой степени.

  • Сотрудники в студии телеканала, фото из архива
    На конкурсной основе

    Национальный совет телерадиовещания Грузии объявил конкурс на пост гендиректора Общественного телерадиовещания после досрочного ухода прежнего главы компании.

  • Kапитан авиакомпании Armenia Эдуард Карапетян
    К штурвалу!

    Летчик с 33-летним стажем вернулся в Армению из ОАЭ, чтобы занять место у командирского штурвала.

  • Бронемашина Арлан
    Броня крепка

    Международный журнал Top Gear назвал казахстанскую бронемашину "Арлан" "самым неудержимым автомобилем в мире". На что способен этот броневик?

  • Работы на газопроводе
    А у нас в квартире газ

    Ремонтники устранили утечки в газораспределительных сетях Цхинвала, подача газа в город возобновлена в обычном режиме.

  • Пресс-конференция посла РФ в Латвии Евгения Лукьянова
    Латвийский выбор

    Россия заинтересована в добрососедских отношениях с Латвией, но Рига делает все, чтобы не быть мостом между Западом и Востоком, заявил российский посол Евгений Лукьянов.

  • Линии электропередачи, архивное фото
    Борьба с зависимостью

    По мнению экс-премьера Литвы Андрюса Кубилюса, энергетические проекты Москвы могут оставить балтийскую республику зависимой от России.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Прогулка гималайских медвежат в Новосибирском зоопарке
Поезд проехал через лесной пожар в Хабаровской крае
Сквозь пламя: поезд проехал через огонь
Дети - главные жертвы войны в Сирии
Главные жертвы войны в Сирии - это дети

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться