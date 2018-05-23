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Вступают новые правила о защите персональных данных в ЕС

© Sputnik / Алексей Мальгавко
Пресс-центр
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В среду, 23 мая, в 12:00 в пресс-центре Sputnuk Молдова пройдет видеомост Кишинев-Минск-Таллин-Ереван на тему: "Закон ЕС о защите персональных данных – запрет на фотографию в Европе?".

25 мая в Европейском Союзе вступает в силу поправки в Закон о защите личных данных и новый "Общий регламент защиты персональных данных Европейского союза" (EU General Data Protection Regulation – GDPR). Новый регламент касается сбора, хранения, обработки и публикации персональных данных граждан Евросоюза. Статьи регламента, который является экстерриториальным, т.е. действует вне зависимости от места регистрации компании или проживания физического лица, затронут как юридические лица, так и простых граждан. Под действие статей регламента попадают, например, компании реализующие товары и услуги на территории ЕС – банки, интернет-магазины, IT-компании с мобильными приложениями и облачными хранилищами, онлайн-игры, гостиницы и т.д. Также закон регулирует работы компаний, занимающихся сбором и анализом данных пользователей в странах ЕС – маркетинговые площадки, социальные сети, маркетплейсы и т.п.

Один из самых спорных и размытых пунктов регламента касается уличной фотографии, и затрагивает как профессиональных журналистов, так и обычных граждан стран мира, публикующих свои фотографии в соцсетях или на персональных сайтах.

На кого будет распространяться действие закона, коснется ли он работы журналистов аккредитованных в странах ЕС, будут ли дополнительные требования к фото и видеосъемке? Какие нюансы закона, надо знать туристу, приезжающему в ЕС? Какие меры наказания будут применяться за нарушение норм данного закона? Эти и другие вопросы, обсудят участники видеомоста:

Участники в Кишиневе:
— доктор права, юрист Сергей МИШИН.

В Минске:
— управляющий партнер адвокатского бюро "Лев, Шерстнев и партнеры" Борис ЛЕВ;
— профессиональный фотограф и блогер Павел ПОТАШНИКОВ.

В Таллинне:
— доцент Евроакадемии, руководитель юридического бюро Татьяна КАЛИН;
— фотограф, журналист Валерий СМИРНОВ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
фотографии, законы, личные данные, ЕС, видеомост, Валерий Смирнов, Павел Поташников, Татьяна Калин, Борис Лев, Сергей Мишин, ЕС
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