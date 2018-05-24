В четверг, 24 мая, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Презентация фестиваля Duminica mare".

В воскресенье, 27 мая в живописно расположившейся на реке Реут деревне Домулджень Флорештского района откроется фестиваль национальных традиций "Duminica mare" (Святая Троица). Проведение этого фестиваля — настоящее культурное событие года в Молдове. О подробностях мероприятия расскажет инициатор мероприятия, председатель Национальной Ассоциации Сельского, Экологического и Культурного Туризма Молдовы Светлана ЛАЗАР.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.