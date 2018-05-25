В Кишиневе наградили молодых журналистов

В церемонии приняли участие члены жюри Конкурса, посол РФ в Молдове Фарит Мухаметшин, руководство Международного информационного агентства и радио Sputnik Молдова, Национальной комиссии Республики Молдова по делам ЮНЕСКО, Представительства Россотрудничества в Молдове и других почётных гостей.

Национальный конкурс молодых журналистов "Перспектива" учрежден Международным информационным агентством и радио Sputnik Молдова в 2015 году. Конкурс нацеленных на поддержку молодых журналистов в их профессиональном росте и знакомстве с современным опытом и инновациями в сфере СМИ. Конкурс проводится в четырёх номинациях — "Лучшая обзорная или аналитическая статья", "Лучшее интервью", "Лучшее фото" и "Лучшее видео". Победители конкурса определяются в два тура. В ходе первого тура работы оценивает жюри конкурса, а во втором туре свою оценку конкурсным работам дают пользователи интернета путем голосования на сайте Sputnik Молдова. Согласно Положению, победители трех призовых мест во всех четырех номинациях получили памятные дипломы и ценные призы.

Конкурс стал традиционным, ежегодным событием и в 2018 году проводился в республике уже в третий раз. За три года на конкурс было подано свыше 100 заявок, в т.ч. из Гагаузии и Приднестровья. Среди участников конкурса — как уже работающие журналисты, так и и студенты.

Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.