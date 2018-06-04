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Президент РФ В. Путин встретился с президентом Молдавии И. Додоном

Перспективы Молдовы в ЕАЭС

© Sputnik / Михаил Климентьев
Пресс-центр
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Во вторник, 5 июня, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев-Москва-Минск-Ереван-Астана на тему: "Итоги саммита ЕАЭС – новые перспективы для Молдовы".

14 мая прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Cаммит завершился подписанием ряда соглашений, включая соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими странами, международными организациями или интеграционными объединениями, решение об основных ориентирах макроэкономической политики членов ЕАЭС на 2018-2019 годы, а также ряд внутренних документов.

К знаковым событиям форума эксперты относят визит нового премьера Армении Никола Пашиняна и получение Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. В саммите принял участие президент республики Игорь Додон.

Об итогах саммита и перспективах развития ЕАЭС, в том числе и для тех государств, которые планируют вступить в эту организацию, пойдет речь на видеомосте.

Участники в Кишиневе:
— советник президента РМ по экономическим вопросам Елена ГОРЕЛОВА;

В Ереване:
— лидер Демократической партии Армении Арам САРКИСЯН;
— доктор экономических наук, профессор Ашот ТАВАДЯН.

В Минске:
— заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий БОРОДЕНЯ.

В Москве:
— член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна ВАЛОВАЯ.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
Молдова-ЕС, Молдова-ЕАЭС, саммит ЕАЭС, экономическое сотрудничество, ЕАЭС, интеграция, евроинтеграция, видеомост, Ашот Тавадян, Валерий Бороденя, Татьяна Валовая, Арам Саркисян, Елена Горелова, ЕАЭС, СНГ
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