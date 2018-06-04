Перспективы Молдовы в ЕАЭС

Во вторник, 5 июня, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев-Москва-Минск-Ереван-Астана на тему: "Итоги саммита ЕАЭС – новые перспективы для Молдовы".

14 мая прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Cаммит завершился подписанием ряда соглашений, включая соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими странами, международными организациями или интеграционными объединениями, решение об основных ориентирах макроэкономической политики членов ЕАЭС на 2018-2019 годы, а также ряд внутренних документов.

К знаковым событиям форума эксперты относят визит нового премьера Армении Никола Пашиняна и получение Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе. В саммите принял участие президент республики Игорь Додон.

Об итогах саммита и перспективах развития ЕАЭС, в том числе и для тех государств, которые планируют вступить в эту организацию, пойдет речь на видеомосте.

Участники в Кишиневе:

— советник президента РМ по экономическим вопросам Елена ГОРЕЛОВА;

В Ереване:

— лидер Демократической партии Армении Арам САРКИСЯН;

— доктор экономических наук, профессор Ашот ТАВАДЯН.

В Минске:

— заместитель председателя Постоянной комиссии по бюджету и финансам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валерий БОРОДЕНЯ.

В Москве:

— член Коллегии (министр) по основным направлениям интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна ВАЛОВАЯ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.