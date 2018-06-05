Итоги саммита ЕАЭС – новые перспективы для Молдовы

14 мая прошло заседание Высшего Евразийского экономического совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Cаммит завершился подписанием ряда соглашений, включая соглашение о международных договорах ЕАЭС с третьими странами, международными организациями или интеграционными объединениями, решение об основных ориентирах макроэкономической политики членов ЕАЭС на 2018-2019 годы, а также ряд внутренних документов.
К знаковым событиям форума эксперты относят визит нового премьера Армении Николы Пашиняна и получение Республикой Молдова статуса наблюдателя в Евразийском экономическом союзе — на саммит был приглашен и участвовал президент республики Игорь Додон.
Об итогах саммита и перспективах развития ЕАЭС, в том числе и для тех государств, которые планируют вступить в эту организацию, пойдет речь на видеомосте.
Участники в Кишиневе:
— советник президента РМ по экономическим вопросам Елена ГОРЕЛОВА;
В Ереване:
— лидер Демократической партии Армении Арам САРКИСЯН.
— доктор экономических наук, профессор Ашот ТАВАДЯН..
В Минске:
— заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте республики Беларусь, доктор политических наук, профессор Сергей КИЗИМА..
В Москве:
— директор департамента развития интеграции Евразийской экономической комиссии Сергей ШУХНО.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.