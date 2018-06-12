Русская классика в Молдове

Во вторник, 12 июня, в 12:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Международная творческая лаборатория "Русская классика – музыка мира" в Молдове".

В рамках проекта "Русская классика – музыка мира" в Молдове на сцене филармонии был представлен водевиль "Любовь побеждает", в котором приняли участие молдавские и российские артисты.

В основе проекта "Русская классика – музыка мира" – идея гуманитарной поддержки соотечественников и расширение возможности находиться в родной для них языковой и культурной среде. Проект в формате "народной дипломатии" объединяет представителей творческой интеллигенции (в частности, музыкального искусства) из стран СНГ в совместной работе над постановками уникальных сценических программ, основу которых составляют малоизвестные музыкальные произведения русских композиторов-классиков, и представляет эти программы слушателям разных возрастных категорий, объединяя их вокруг непреходяще ценного наследия русской культуры.

Об этом ярком событии в культурной жизни страны расскажут участники мероприятия:

— генеральный директор Творческого центра "Музыкальный журнал", главный редактор издания "Музыкальный журнал" (Москва), Художественный руководитель и исполнительный директор проекта Международная творческая лаборатория "Русская классика — музыка мира" Елена ЕЗЕРСКАЯ.

— заведующий кабинетом музыкальный театров Союза театральных деятелей России (ВТО), куратор проекта Международная творческая лаборатория "Русская классика – музыка мира" с российской стороны Ольга КОРАБЛИНА.

— генеральный директор Национальной филармонии имени Сергея Лункевича Республики Молдова, куратор проекта Международная творческая лаборатория "Русская классика — музыка мира" с молдавской стороны Светлана БИВОЛ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.