Очарование сельского туризма - опыт Молдовы, Белоруссии и Эстонии

Во вторник, 19 июня, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев-Минск-Таллин на тему "Сельский туризм — опыт Молдовы, Белоруссии и Эстонии".
Набирающий популярность в Европе и мире сельский туризм, который еще называют этнотуризмом, привлекает внимание все большего количества путешественников. Как развивается инфраструктура сельского туризма в Молдове, Белоруссии и Эстонии? Что предлагают путешественникам туроператоры в этом сегменте? Как будет развиваться этнотуризм в дальнейшем? Эти и другие вопросы развития туризма обсудили:
в Кишиневе:
— председатель Ассоциации по развитию туризма в Молдове Виорел МИРОН;
— председатель Национальной Ассоциации сельского, экологического и культурного туризма Светлана ЛАЗАР.
в Минске:
— руководитель комитета экскурсионного и транспортного обслуживания Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий МОРОЗОВ;
— заместитель председателя правления Республиканского союза туристической индустрии Дмитрий СКВОРЧЕВСКИЙ.
в Таллинне:
— председатель правления, исполнительный директор НКО "Сельский туризм Эстонии" Райли МЕНГЕЛЬ;
— преподаватель Таллиннского университета, предприниматель в области сельского туризма, активист экотуризма в Эстонии Март РЕЙМАНН.
— руководитель проекта «EHE» (Подлинная и Интересная Эстония), эксперт по качеству НКО "Сельский туризм Эстонии" Ли СИИЛАК.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.