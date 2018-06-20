Русины Молдовы

Еще до создания молдавского государства, в Карпато-Днестровье источники упоминают о древнерусском народе – русинах, потомки которых до сих пор живут в Молдове. Об интересных и мало известных страницах истории русинов расскажет главный редактор международного исторического журнала "Русин", кандидат исторических наук Сергей СУЛЯК.
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Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.