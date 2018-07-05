Есть ли жизнь после пенсии, или Что дадут молдавскому обществу новые реформы

В пятницу, 6 июля, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как изменится положение молдавских пенсионеров после принятия проекта закона о государственной пенсионной системе"?

Правительство запросило парламент рассмотреть в срочном порядке проект закона о государственной пенсионной системе. Члены парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье дали положительное заключение по проекту.

Что ожидает пенсионеров после принятия нового закона? Об этом будут говорить участники пресс-конференции:

— член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат Владимир ОДНОСТАЛКО;

— депутат парламента Елена БОДНАРЕНКО;

— директор Национальной кассы социального страхования (CNAS) Лаура ГРЕКУ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.