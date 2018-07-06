Что будет с пенсиями в Молдове

Правительство запросило парламент рассмотреть в срочном порядке проект закона о государственной пенсионной системе. Члены парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье дали положительное заключение по проекту.
Что ожидает пенсионеров после принятия нового закона? Об этом говорили участники пресс-конференции:
— член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат Владимир ОДНОСТАЛКО;
— депутат парламента Елена БОДНАРЕНКО;
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.