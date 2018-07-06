13:30 06 Июля 2018
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.60
  • USD16.77
  • RUB0.27
  • RON4.20
  • UAH0.64
Поиск
Пенсионер

Что будет с пенсиями в Молдове

© Sputnik / Алексей Наумов
Пресс-центр
Получить короткую ссылку
27610

В пятницу, 6 июля, в 10:00 в пресс-центре Sputnik Молдова прошла пресс-конференция на тему: "Как изменится положение молдавских пенсионеров после принятия проекта закона о государственной пенсионной системе"?

Правительство запросило парламент рассмотреть в срочном порядке проект закона о государственной пенсионной системе. Члены парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье дали положительное заключение по проекту.

Что ожидает пенсионеров после принятия нового закона? Об этом говорили участники пресс-конференции:

— член парламентской комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье, депутат Владимир ОДНОСТАЛКО;
— депутат парламента Елена БОДНАРЕНКО;

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

Теги:
пенсии, пенсионеры, пресс-конференция, Виктор Лянкэ, Неля Русу, Владимир Односталко, Молдова
Правила пользованияКомментарии


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Что остается от деревень в Беларуси
    Прощание с деревней

    В этом году только в одном районе Беларуси были упразднены три деревни - там просто некому жить. Что осталось от одной из них, смотрите на Sputnik.

  • Наводнение в Сванети: река Ненскра вышла из берегов и затопила Чубери
    Разгул стихии

    В высокогорном грузинском регионе Сванети река вышла из берегов —поселок Чубери оказался без дороги и электроэнергии. Видеокадры с места ЧП.

  • Нумизматическая выставка Hong Kong International Numismatic Faire
    Нумизматические редкости

    О том, какие коллекционные монеты Абхазии вызвали наибольший интерес жителей Азии, как они пытались перевести на китайский имя Дырмита Гулиа, читайте в материале Sputnik.

  • Архивное фото модели Алтынай Абдымомуновой
    Краса Востока

    Модель из Кыргызстана стала победительницей международного конкурса красоты Miss Tourism International, Ukraine, Black Sea — 2018 в Одессе.

  • Занятия йогой, архивное фото
    "Стальной" живот

    Йог из Таджикистана продемонстрировал в Новокузнецке свое мастерство: мужчине бросали на живот ножи, по нему проезжал автомобиль, но он не получил ни царапины.

  • Туристы в Самарканде
    Визовое разнообразие

    Узбекистан планирует ввести три новых типа виз для иностранцев, в том числе для тех, кто путешествует по странам Шелкового пути.

Новости

Все новости
Все новости



Колумнисты

Пресс-центр

Мультимедиа

Побыть русской красавицей: иностранцам на ЧМ-2018 полюбились кокошники
Неймар тренирует сына
Крепкий орешек: сын бразильского футболиста Неймара передал ему пас головой
Беженцы ЕС
Откуда и почему в Евросоюз попадают беженцы

Соцсети

/pages/Sputnik-Молдова/965087926837129
Правила пользования

Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике комментируемого сообщения;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме, в том числе моральный;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к иным незаконным действиям;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес Спутник;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит описание или ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • продвигает продукты или услуги третьих лиц без соответствующего на то разрешения;
  • содержит оскорбительные выражения или нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к языку, например, текст написан целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться