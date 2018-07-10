Секреты молдавской кухни

В селе Цыгэрлень (район Яловень) 15 июля пройдет традиционный фестиваль молдавской кухни "La vatra Placintelor". Искусные домохозяйки порадуют вас плациндами, сделанными по старым рецептам. На празднике будет представлена фольклорная программа, изделия народных промыслов, традиционные местные блюда и т.д. О подробностях фестиваля расскажут участники пресс-конференции:
— организатор фестиваля, директор дома культуры Цыгэрлень Диана ЖОСУ-БРАНИШТЕ;
— главный специалист районного совета Яловень Виктор ПЛЕТОСУ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.