В Молдове пройдет фестиваль традиционных блюд "La vatra Placintelor"

15 июля в селе Цыгэрлень (район Яловень) пройдет традиционный фестиваль молдавской кухни "La vatra Placintelor". Искусные домохозяйки порадуют вас плациндами, сделанными по старым рецептами. На празднике будет представлена фольклорная программа, изделия народных промыслов, традиционные местные блюда и т.д. О подробностях фестиваля рассказали:
— организатор фестиваля, директор дома культуры Цыгэрлень Диана ЖОСУ-БРАНИШТЕ;
— главный специалист районного совета Яловень Виктор ПЛЕТОСУ.
Мероприятие прошло в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.