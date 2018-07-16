Молдавские ученые изучили состояние Днестра

С 8 по 13 июля проходила экспедиция ученых по Днестру. Специалисты изучали современное состояние главной реки Молдовы. О некоторых итогах экспедиции расскажут:
— директор Международной ассоциации хранителей реки Днестр "Eco-TIRAS", доктор биологии Илья ТРОМБИЦКИЙ;
— координатор проектов "Eco-TIRAS" Татьяна СИНЯЕВА.
— волонтер Ксения ТУЛБУРЕ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.