В Sputnik Молдова разбирались, в каком состоянии находится сегодня Днестр

Ученые и общественные деятели рассказали о том, как меняется флора и фауна главной реки Молдовы.

Участники научной экспедиции по Днестру, которая проходила с 7 по 13 июля сего года, на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова представили новые сведения о состоянии главной реки нашей республики. Эксперты отметили, что в нижнем течении Днестра исчезли многие виды рыб, среди которых — осетровые, карповые, окуневые и другие. Традиционную для реки рыбу вытеснили и продолжают вытеснять привнесенные виды, не имеющие никакой хозяйственной ценности.

"Люди теперь не могут ловить здесь нормальную рыбу", — отметил доктор биологии Илья Тромбицкий.

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К тому же, на некоторых участках реки наблюдается низкая для летнего периода температура воды, из-за чего проблематично купаться, гибнет даже рыба.

Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.