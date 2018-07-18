Триумф молдавских исполнителей на Славянском базаре

На международном фестивале "Славянский базар" отлично выступили молдавские исполнители. Гран-при получил родившийся в Кишиневе Марчел Рошка, который представлял Румынию. Андрея-Эмира Рацэ заняла третье место в детском конкурсе. О выступлении наших исполнителей в Белоруссии расскажут:
— временный Поверенный в делах Республики Беларусь в Республике Молдова Александр ИСТОМИН;
— официальный представитель фестиваля Славянский базар, Народный артист РМ Константин МОСКОВИЧ;
— конкурсант фестиваля "Славянский базар" Марчел РОШКА (Румыния);
— конкурсант фестиваля "Славянский базар" Андрея-Эмира РАЦЭ (Молдова).
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.