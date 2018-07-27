Как борются с гепатитом в Молдове

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Медведев: одобрено решение о присвоении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС Премьер России сообщил, что Высший евразийский совет утвердил решение о предоставлении Молдове статуса наблюдателя в ЕАЭС. 166

Власти Молдовы удивили жителей страны: на что выделят деньги из бюджета Порядка четверть бюджета от общего объема затрат на фильмы, мультфильмы, телепередачи и даже видеоклипы будут выдавать из госбюджета Молдовы. 303