Как борются с гепатитом в Молдове

28 июля отмечается всемирный день борьбы с гепатитом. О причинах и статистике заболеваний, а также о программах лечения гепатита в Молдове расскажут:
— директор республиканской клинической инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Виктор ДИАТИШИН;
— заведующая реанимационным отделением Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина КИРЬЯКОВА.
Аккредитация:
e-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.