В Кишиневе покажут модное мировое кино

В пятницу, 3 августа, в 14:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Лучшее мировое кино - в Кишиневе".

Впервые в этом году у Международного фестиваля короткого метра KONIK появится международная площадка в Республике Молдова. В течение пяти дней зрители увидят более 50 фильмов из 10 стран мира. О подробностях события расскажут:

— организатор фестиваля KONIK в РМ Игорь МИРОНИК;

— генеральный директор "Pascaru Production" Сергей ПАСКАРУ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.