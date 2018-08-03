В Кишиневе покажут модное мировое кино

Впервые в этом году у Международного фестиваля короткого метра KONIK появится международная площадка в Республике Молдова. В течение пяти дней зрители увидят более 50 фильмов из 10 стран мира. О подробностях события расскажут:
— организатор фестиваля KONIK в РМ Игорь МИРОНИК;
— генеральный директор "Pascaru Production" Сергей ПАСКАРУ.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.