Чтобы помнили: "Великая победа, добытая единством" — видеомост

Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово" пройдет 10-24 августа 2018 года на местах боев Великой Отечественной войны на территории Новгородской области. В экспедиции примут участие около 500 человек, в том числе поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии.
Проект "Великая Победа, добытая единством" организован Общероссийским общественным движением "Поисковое движение России", Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств (МФГС), политологическим Центром "Север-Юг", Некоммерческой организацией Фонд Развития "Институт Евразийских исследований".
Задача проекта – объединить усилия поисковиков, историков, исследователей-архивистов из стран СНГ, Балтии, Грузии, сформировать единое информационное пространство, поддержать новые общие инициативы и практики по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы войны, популяризировать подвиг борцов с нацизмом.
В мероприятии примут участие представители общественных организаций, занимающихся увековечением памяти участников Второй мировой войны из Белоруссии, Эстонии и Молдовы, которые стали партнерами проекта "Великая Победа, добытая единством" и примут участие в экспедиции.
Участники в Минске:
— командир поисковой группы "Возвращенные имена" Петр ПИЦКО.
В Кишиневе:
— председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Республики Молдова Алексей ПЕТРОВИЧ.
В Москве:
— ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена ЦУНАЕВА.
В Таллине:
— руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей ЛАЗУРИН.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.