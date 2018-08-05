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Великая Отечественная война 1941-1945 годов

Чтобы помнили: "Великая победа, добытая единством" — видеомост

© Sputnik / Наталья Боде
Пресс-центр
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В понедельник, 6 августа, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Кишинев – Минск – Москва – Таллин, посвященный старту проекта "Великая Победа, добытая единством" "Поискового движения России" и международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Чудово".

Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово" пройдет 10-24 августа 2018 года на местах боев Великой Отечественной войны на территории Новгородской области. В экспедиции примут участие около 500 человек, в том числе поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии.

Проект "Великая Победа, добытая единством" организован Общероссийским общественным движением "Поисковое движение России", Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств (МФГС), политологическим Центром "Север-Юг", Некоммерческой организацией Фонд Развития "Институт Евразийских исследований".

Задача проекта – объединить усилия поисковиков, историков, исследователей-архивистов из стран СНГ, Балтии, Грузии, сформировать единое информационное пространство, поддержать новые общие инициативы и практики по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы войны, популяризировать подвиг борцов с нацизмом.

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, занимающихся увековечением памяти участников Второй мировой войны из Белоруссии, Эстонии и Молдовы, которые стали партнерами проекта "Великая Победа, добытая единством" и примут участие в экспедиции.

Участники в Минске:
— командир поисковой группы "Возвращенные имена" Петр ПИЦКО.

В Кишиневе:
— председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Республики Молдова Алексей ПЕТРОВИЧ.

В Москве:
— ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена ЦУНАЕВА.

В Таллине:
— руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей ЛАЗУРИН.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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Теги:
Вторая мировая война, история, Великая Отечественная война, ВОВ, видеомост, Алексей Петрович, СНГ, СССР, Молдова
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