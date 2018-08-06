Никто не забыт, ничто не забыто

В понедельник, 6 августа, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Кишинев – Минск – Москва – Таллинн, посвященная старту проекта "Великая Победа, добытая единством" "Поискового движения России" и международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Чудово".

Международная военно-историческая экспедиция "Волховский фронт. Чудово" пройдет 10-24 августа 2018 года на местах боев Великой Отечественной войны на территории Новгородской области. В экспедиции примут участие около 500 человек, в том числе поисковики из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии.

Проект "Великая Победа, добытая единством" организован Общероссийским общественным движением "Поисковое движение России", Межгосударственным фондом гуманитарного сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств (МФГС), политологическим Центром "Север-Юг", Некоммерческой организацией Фонд Развития "Институт Евразийских исследований".

Задача проекта – объединить усилия поисковиков, историков, исследователей-архивистов из стран СНГ, Балтии, Грузии, сформировать единое информационное пространство, поддержать новые общие инициативы и практики по установлению судеб погибших и пропавших без вести в годы войны, популяризировать подвиг борцов с нацизмом.

В мероприятии примут участие представители общественных организаций, занимающихся увековечением памяти участников Второй мировой войны из Белоруссии, Эстонии и Молдовы, которые стали партнерами проекта "Великая Победа, добытая единством" и примут участие в экспедиции.

Участники в Минске:

— командир поисковой группы "Возвращенные имена" Петр ПИЦКО.

В Кишиневе:

— председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Республики Молдова Алексей ПЕТРОВИЧ.

В Москве:

— ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена ЦУНАЕВА.

В Таллинне:

— руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей ЛАЗУРИН.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.