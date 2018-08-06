Молдавские режиссеры приготовили сюрприз для Каннского кинофестиваля

КИШИНЕВ, 6 авг – Sputnik. В Молдове снимают короткометражную ленту, которую ее создатели готовят специально для конкурсной программы следующего Каннского кинофестиваля, заявил в ходе пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова генеральный директор "Pascaru Production" Сергей Паскару.

"Я уже увидел у нас по крайней мере трех режиссеров, которые подают большие надежды. Они действительно смогут участвовать в больших международных кинофестивалях. Сейчас у нас уже есть один короткометражный фильм, правда он не закончен. Но если бы он и был готов, то ребята сказали, что они не будут его выпускать до Канн, то есть они готовят его именно для фестиваля", — отметил Паскару.

Он добавил, что имена этих режиссеров он пока не может назвать, но они полны энтузиазма и намерены не просто попасть в конкурную программу, но и получить премию.

Как полагает Паскару, для полноценного и более быстрого развития молдавского кино необходимо, чтобы в стране были люди, способные по достоинству оценить качество каждого нового фильма.

"А у нас нет как таковых кинокритиков. Если мы не будем критиковать, то качество кино не будет расти. Но, конечно, критиковать надо в меру и со знанием дела", — заключил эксперт.