Эхо войны: как идет поиск погибших в ВОВ солдат

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Поисковики из Молдовы примут участие в международной военно-исторической экспедиции "Волховский фронт. Чудово", которая пройдет 10-24 августа по местам боев Великой Отечественной войны на территории Новгородской области.

Налаживание связей

Помимо молдавских специалистов на мероприятии ожидается еще 500 человек из государств СНГ и Балтии.

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В ходе видеомоста, который прошел в мультимедийном пресс-центре Sputnik, поисковики четырех стран рассказали об ожиданиях от предстоящего события и о том, как у них проходят исследования и поиск останков погибших солдат.

Как подчеркнула ответственный секретарь "Поискового движения России" Елена Цунаева, в России в подобных работах участвует около сотни региональных отделений и 1400 поисковых отрядов.

По ее словам, операции очень масштабные и необходимо наладить связь с коллегами из других стран. С этой целью, как добавила Цунаева, и организовали эту военно-историческую экспедицию, которая пройдет в рамках другого крупного проекта "Великая Победа, добытая единством".

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"Мы получим возможность представить свой опыт работы, узнать, как происходят исследования у наших коллег в других странах. Поиск приводит нас во все государства бывшего Советского Союза. На таких мероприятиях мы снова становимся одной великой страной", — заявил председатель Национального координационного комитета "Победа", руководитель Русского историко-патриотического клуба Республики Молдова Алексей Петрович.

Погибший в Эстонии молдаванин

По его словам, поиски проходят беспрерывно и помимо местных экспедиций молдавские специалисты постепенно налаживают связи и успевают помогать эстонским коллегам.

"Недавно искали родных одного из воинов, который погиб при обороне Эстонии в 1941 году. Эта поисковая операция завершилась успешно. Мы надеемся, что они смогут приехать на церемонию захоронения, которая пройдет уже осенью этого года", — уточнил Петрович.

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В других странах

В Белоруссии командир поисковой группы "Возвращенные имена", председатель совета общественного объединения "Военно-исторический клуб "Гарнизон" Петр Пицко отметил, что у них в стране ищут останки воинов при активной поддержке местных властей. Часто воинские захоронения в самых неожиданных местах находят обычные жители.

В Эстонии же поисковые организации действуют практически в одиночку, сказал руководитель эстонского военно-исторического клуба FrontLine Андрей Лазурин. Государство не помогает, но работы движутся, и дважды в год в Эстонии проходят торжественные церемонии захоронения останков воинов Красной армии.