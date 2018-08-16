Чокану: археологическое наследие Кишинева нужно срочно взять под охрану

Старую часть столицы Молдовы продолжают застраивать новыми зданиями без учета экспертных оценок специалистов-археологов, что приводит к безвозвратному уничтожению культурно-исторического наследия города.

КИШИНЕВ, 16 авг — Sputnik. Археологические раскопки, которые недавно прошли в старой части Кишинева, показали, что на муниципальном уровне необходимо создать специальную структуру, которая должна заниматься объектами исторического наследия города.

К сожалению, в кишиневском муниципалитете пока нет археологической службы, как в других европейских городах и столицах, где, согласно муниципальным стратегиям и другим документам, изучается история своего города, — заявил в пресс-центре Sputnik Молдова доктор архитектуры Серджиус Чокану.

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По его мнению, муниципальным властям Кишинева необходимо принять стратегию по охране культурного наследия города.

"Важной составляющей этого наследия является археологическое наследие. Эти раскопки доказали, что археологические слои, то есть археологическое наследие нашего города очень богато, и нуждается в незамедлительном взятии под охрану", — подчеркнул Чокану.

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Полную запись пресс-конференции можно посмотреть по этой ссылке.