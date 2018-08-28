Додон: Молдове и России нужна перезагрузка экономических отношений

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Молдавско-российский экономический форум станет мощным толчком для развития деловых отношений между Россией и Молдовой. Об этом заявил президент РМ Игорь Додон в рамках видеомоста Кишинев — Москва, анонсирующего молдавско-российский экономический форум.

© Sputnik / Александр Вильф Бизнес в предвкушении: чего ждать от молдавско-российского экономического форума

Пройдет он в Кишиневе с 20 по 22 сентября.

"Хочу поприветствовать потенциальных друзей, партнеров и инвесторов. Хочу отметить, что первая наша встреча, первый бизнес-форум был в Москве, в марте 2017 год. Россия — это экономический и стратегический партнер Молдовы. С 2014 года, когда Молдова подписала Соглашение о свободной торговле с ЕС, товарооборот Молдовы с РФ упал в несколько раз. Но, благодаря договоренности между мною и президентом России, в этом вопросе наметились положительный рост и динамика", — заявил Додон.

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Молдавско-российский экономический форум (МРЭФ) — международное деловое мероприятие для обсуждения актуальных вопросов развития торгово-экономического сотрудничества двух стран. Первый МРЭФ пройдет 20-22 сентября 2018 года.