Вопрос ребром: будет ли сохранен статус русского языка в Молдове

В пятницу, 28 сентября, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Почему Молдове нужен новый закон о функционировании языков".

КИШИНЕВ, 27 сен — Sputnik. Летом судьи КС признали устаревшим Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который наделял русский язык статусом языка межнационального значения, а также гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврит, языков других этнических групп, проживающих на территории страны.

В такой ситуации, по мнению экспертов, права многих представителей разных этносов РМ оказались незащищенными, в законодательстве не отражены их интересы.

В ходе мероприятия специалисты затронут проблемы, связанные с решением КС по Закону №3465 и его последствиям, обсудят ситуацию с не ратификацией РМ Европейской хартии языков, с качеством преподавания государственного языка в учебных заведениях, с государственной политикой в области изучения языков и соблюдения прав граждан РМ.

Участники:

— представитель Общественной палаты при Президенте РМ, один из разработчиков нового закона о функционировании языков Сергей МИШИН.

— эксперт по правам человека и межэтническим отношениям Михаил СИДОРОВ;

— депутат парламента Молдовы, председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Владимир ЦУРКАН;

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.