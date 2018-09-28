Почему Молдове нужен новый закон о функционировании языков

4 июня сего года судьи КС признали устаревшим Закон №3465 от 01.09.1989 "О функционировании языков на территории Молдавской ССР", который наделял русский язык статусом языка межнационального значения, а также гарантировал использование украинского, русского, болгарского, иврит, языков других этнических групп, проживающих на территории страны.
В такой ситуации, по мнению экспертов, права многих представителей разных этносов РМ оказались незащищенными, в законодательстве не отражены их интересы.
В ходе мероприятия специалисты затронут проблемы, связанные с решением КС по Закону №3465 и его последствиям, обсудят ситуацию с не ратификацией РМ Европейской хартии языков, с качеством преподавания государственного языка в учебных заведениях, с государственной политикой в области изучения языков и соблюдения прав граждан РМ.
Участники:
— представитель Общественной палаты при Президенте РМ, один из разработчиков нового закона о функционировании языков Сергей МИШИН.
— эксперт по правам человека и межэтническим отношениям Михаил СИДОРОВ;
— депутат парламента Молдовы, председатель Комиссии по правам человека и межэтническим отношениям Владимир ЦУРКАН;
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.