В Кишиневе представят молодежный проект iExper 2.0

В сети появилась видеозапись, сделанная в нескольких метрах от дома, где произошел взрыв – смотрите, что записал очевидец.

Жизнь в нашей стране часто становится смертельно опасна, а взрывы в квартирах и в кафе будут звучать еще не один раз, считает обозреватель Sputnik Молдова.