В Кишиневе представят молодежный проект iExper 2.0

Молодежное движение "Последователи Стефана" совместно с YMCA Moldova запускает вторую часть проекта по развитию лидерских навыков среди молодежи "iExper 2.0". В ходе мероприятия будет представлена концепция проекта, критерии заявки для участников и другие подробности.
Участники:
— председатель молодежного движения "Последователи Стефана" Думитру РОИБУ.
— координатор проекта Анастасия ФОЙУ;
— волонтер Октавиан РУС;
— волонтер Влад НЕПОЛИУК.
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E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.