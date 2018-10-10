В Молдове стартует новый проект для развития молодежи

Оригинальный проект для молодежи стартует уже в октябре - о его подробностях рассказали авторы.

КИШИНЕВ, 10 окт — Sputnik. В Молдове стартует проект для молодежи "iExper 2.0", заявил в пресс-центре Sputnik Молдова председатель молодежного движения "Последователи Стефана" Думитру Ройбу.

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Как рассказал Ройбу в ходе пресс-конференции, проект уже во второй раз запускает молодежное движение "Последователи Стефана" совместно с "YMCA Moldova". Главная цель этого проекта — разностороннее развитие молодежи.

Ройбу отметил, что в данный момент начинается регистрация для участие в проекте, которая продлится до 20 октября. Подать заявку могут все желающие от 18 до 25 лет на официальной странице организаторов в Facebook.

"Мы хотим развивать и мотивировать молодежь в стране, устраивая им встречи с несколькими экспертами из разных сфер деятельности. Лекции и тренинги будут проходить раз или два в неделю, что очень удобно участникам", — добавила координатор проекта Анастасия Фойу.

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Волонтер Октавиан Рус считает, что этот проект станет помощью многим молодым людям и стране в целом.

"Наше общество лишено энтузиазма, и, не побоюсь этого слова, деморазиловано. Дело в том, что молодежь действительно хочет уехать из Молдовы. Они наслышаны о многих неудачах других людей в республике. А мы нашим проектом хотим показать, что в Молдове можно реализовать себя, создать карьеру и, если работать, то есть все шансы достичь успеха", — объяснил он.

Организаторы подчеркнули, что пока запланировано около десяти лекций с разными экспертами.

"Их имена мы пока не называем, но это будут известные люди из сферы экономики, дипломатии, бизнеса, журналистики и других областей. Это люди, которые уже многого добились и постоянно приносят пользу государству, — подытожил Ройбу.

Проект продлится приблизительно до января 2019 года.