В Молдове отметят 100-летие комсомола

В четверг, 11 октября, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "100 лет ВЛКСМ".

29 октября 2018 года в Молдове с большим масштабом планируется отметить 100-летний юбилей комсомола. В истории навсегда останутся ударные комсомольские стройки, студенческие отряды, которые дали стране тысячи молодых строителей и организаторов производства.

Ударными комсомольскими стройками в Молдове было объявлено строительство Молдавской ГРЭС, Бендерского шелкового и Тираспольского хлопчатобумажного комбинатов, Резинского цементного завода, металлургического завода в г. Рыбница.

Многие поколения людей с ностальгией вспоминают многочисленные слеты, конкурсы, всесоюзные, республиканские и районные фестивали. Многие комсомольцы верят, что лучшие традиции ВЛКСМ будут и в будущем использоваться в деле воспитания молодого поколения.

В мероприятии примут участие:

— секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии 1970–1974 Григорий Иванович КУШНИР;

— секретарь ЦК ЛКСМ Молдавии 1984–1988 гг. Валерий Кириллович КИЦКАН;

— заведующий отделом ЦК ЛКСМ Молдавии 1970–1974гг. Петр Федорович СОЛОМАХА;

— заведующий орготделом Кишиневcкого горкома комсомола 1978–1988 гг. Владимир Александрович СЕЛЕЗНЕВ.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.