Русскоязычная литература в странах пост-советского пространства

В среду, 17 октября, в 16:00 в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция в формате видеомоста Минск – Ереван – Кишинев – Москва – Тбилиси, посвященная презентации новой литературной премии для авторов, пишущих на русском языке.

Премия "Антоновка. 40+" ставит своей задачей поддержку и продвижение авторов старше 40 лет в общее русскоязычное пространство. В данный момент они нередко изолированы от текущего литературного процесса, в большинстве своем не публикуются или публикуются исключительно в региональных изданиях, не посещают крупных международных фестивалей. В случае с гражданами стран СНГ изоляция на данный момент практически полная, и если в отношении творческой молодежи прилагаются усилия по интеграции, то авторы старшего возраста предоставлены самим себе. Премия будет вручаться авторам старше 40 лет, пишущих на русском языке, вне зависимости от гражданства, страны проживания и национальной принадлежности за произведения, носящие гуманистический характер, написанные в лучших традициях русской литературы, не несущие ярко выраженной политической конъюнктуры.

Подробней о номинациях премии, а также о ситуации с русскоязычной литературой в странах пост-советского пространства расскажут:

Участники в Москве:

— прозаик, председатель оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Александр ЕВСЮКОВ;

— литератор, ведущая литературного кружка "Белкин", член оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Екатерина БАРМИЧЕВА;

— литератор, член оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Светлана ШУМИЛИНА.

В Минске:

— поэт, журналист, член оргкомитета премии "Антоновка. 40+" Ирина КАРЕНИНА.

В Ереване:

— писатель, журналист Елена ШУВАЕВА-ПЕТРОСЯН;

— писатель Ашот ГАЗАЗЯН.

В Кишиневе:

— писатель, публицист, переводчик, неформальный лидер литературной группы "Белый Арап" Олег КРАСНОВ.

В Тбилиси:

— редактор газет "Многонациональная Грузия", "Русское Вече", председатель Ассоциации русскоязычных журналистов Грузии Михаил АЙДИНОВ.

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E-mail: presscentre@sputnik.md



Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.