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"Бунт стариков" против эйджизма - новый тренд в литературе

© Sputnik / Алексей Наумов
Пресс-центр
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Организаторы и идейные вдохновители новой литературной премии для русскоязычных авторов "Антоновка 40+" хотят вывести из тени талантливых писателей и представить их широкой читающей публике.

КИШИНЕВ, 18 окт — Sputnik. Группа литераторов рискнула учредить необычную литературную премию для русскоязычных авторов, которая будет вручаться талантливым писателям и поэтам. Особенность проекта и его целевая группа — возрастная категория талантов — премии и продвижение в различных авторитетных изданиях достанутся тем, кому сегодня более сорока лет. Об этом заявила поэт, член оргкомитета премии Ирина Каренина во время видеомоста Минск – Ереван – Кишинев – Москва – Тбилиси, посвященного презентации новой литературной премии "Антоновка 40+". 

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"Литературная премия для русскоязычных авторов "Антоновка 40+" учреждена в память о нашем учителе, о нашем педагоге, преподавателе Литературного института имени Горького Алексее Константиновиче Антонове, которого не стало этим летом. Это тот памятник, который мы можем создать для него. Мы решили учредить литературную премию для тех, кто старше сорока. Для той категории авторов, к которой принадлежал Алексей Константинович – человек очень талантливый, но при этом совершенно не признанный, неизвестный литературному миру за пределами литинститута. Это глубокая несправедливость, и эта несправедливость у нас затронула очень многих людей", — рассказала Каренина.

По ее словам, подобная проблема назрела у авторов старше 40 лет сегодня во всех странах ближнего и дальнего зарубежья. 

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"У нас есть устоявшееся словосочетание "молодой талантливый автор". Как будто "молодой" – это априори подразумевает "талантливый". На самом деле именно поэтому мы создали эту премию под лозунгом "Долой эйджизм!", вернее, давайте сделаем эйджизм наоборот и поддержим тех, кто поддержки традиционно не получает вообще никакой", — подчеркнула член оргкомитета премии.

Касаясь ситуации с русским литературным миром в Молдове, кишиневский писатель, публицист, переводчик Олег Краснов отметил отсутствие крупных книжных сетей в стране, скромные тиражи редких книг местных русскоязычных авторов и издание одного журнала на русском языке "Русское слово".

"Для русскоязычных авторов возможность как-то себя проявить — это московские литературные журналы, какие-то российские премии", — сказал писатель.

Краснов также отметил, что "в Молдове есть немало людей, которым за сорок, они очень прилично пишут, но о них никто ничего не знает. Поэтому идея 40+ очень хороша. Другое дело — насколько эта премия поможет реально кому-то успешно стартовать, так как любая премия должна заканчиваться книгами".

Учредители премии "Антоновка 40+" хотят отыскать по разным городам, по разным странам бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья тех немолодых авторов, которые по каким-то причинам оказались вне русскоязычного литературного процесса.

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Теги:
русские писатели Молдовы, русская литература Молдовы, русская литература, культура, литература, писатели, книги, видеомост, пресс-конференция, Олег Краснов
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