К чему приведут новые правила вырубки зеленых насаждений в Кишиневе

Решением от 18.07.2017 кишиневский муниципальный совет утвердил проект Регламента зеленых насаждений, который не был согласован и не получил отзывы от специалистов в данной области, в том числе и самый важный – от министерства окружающей среды.
Данный регламент идет в противоречие с существующими нормативами и законами, и принят муниципальным советом с целью снять с городской администрации ответственность за бездействие и отсутствие ухода за зелеными насаждениями за последние 25 лет.
Председатель экологической общественной организации Viitorul Verde Дмитрий АРИОН расскажет о возможных последствиях нового регламента для Кишинева.
Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.
Факт регистрации и авторизации пользователя на сайтах Спутник при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать национальное и международное законодательство. Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Администрация вправе удалить комментарии, сделанные на языках, отличных от языка, на котором представлено основное содержание материала.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Администрация имеет право без предварительного уведомления пользователя заблокировать ему доступ к странице или удалить его аккаунт в случае нарушения пользователем правил комментирования или при обнаружении в действиях пользователя признаков такого нарушения.