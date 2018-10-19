К чему приведут новые правила вырубки зеленых насаждений в Кишиневе

В среду, 23 октября, в 11:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Как спасти зеленые насаждения в Кишиневе".

Решением от 18.07.2017 кишиневский муниципальный совет утвердил проект Регламента зеленых насаждений, который не был согласован и не получил отзывы от специалистов в данной области, в том числе и самый важный – от министерства окружающей среды.

Данный регламент идет в противоречие с существующими нормативами и законами, и принят муниципальным советом с целью снять с городской администрации ответственность за бездействие и отсутствие ухода за зелеными насаждениями за последние 25 лет.

Председатель экологической общественной организации Viitorul Verde Дмитрий АРИОН расскажет о возможных последствиях нового регламента для Кишинева.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.