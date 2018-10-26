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Armata poloneză

Между Востоком и Западом - Молдова в международной системе безопасности

© Sputnik / Стрингер
Пресс-центр
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В понедельник, 29 октября, в 10.00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Минск-Ереван-Кишинев-Таллинн на тему: "Мюнхенская конференция по безопасности в Минске - площадка для диалога между Востоком и Западом".

КИШИНЕВ, 26 окт - Sputnik. Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) пройдет в Минске с 30 октября по 1 ноября 2018 года. Беларусь впервые принимает столь масштабный международный форум, который соберет в Минске ряд руководителей европейских государств, видных политических деятелей, представителей международных организаций, академического сообщества и крупных "фабрик мысли".

По словам председателя МКБ Вольфганга Ишингера, "взаимное доверие между Востоком и Западом сократилось до минимумов, которые не наблюдались со времен холодной войны".

Участниками встречи являются главы государств и правительств, такие как Александр Лукашенко (Президент Республики Беларусь), Армен Саркисян (Президент Республики Армения) и Павел Филип (премьер-министр Республики Молдова). В обсуждении также примут участие министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии. Кроме того, также будут участвовать несколько высокопоставленных представителей международных организаций. Среди них Томас Гремингер (Генеральный секретарь ОБСЕ), Йоханнес Хан (Комиссар ЕС по вопросам добрососедства и расширения переговоров), Арнд Фрейхерр Фрейтаг фон Лорингховен (помощник Генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности) и Лассина Зербо (Исполнительный секретарь Организации договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний).

В общей сложности около 70 ключевых лидеров обсудят ряд насущных проблем безопасности для Восточной Европы и евроатлантического региона. Среди других тем участники обсудят текущие перспективы Минского процесса по прекращению конфликта на востоке Украины, будущему отношений между Востоком и Западом и разрушении соглашений о стандартном и ядерном контроле над вооружениями в евроатлантическом пространстве. Более того, нынешнее состояние региональных конфликтов, а также устойчивость экономической модели Восточной Европы будут включены в повестку дня.
Какие возможности на пути выхода из непростых отношений между Востоком и Западом может дать конференция расскажут:

В Кишиневе:
— полковник в резерве, председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы Юрий ЧОФУ.

В Минске:
— руководитель Экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений ПРЕЙГЕРМАН.

В Ереване:
— эксперт, ветеран органов безопасности Армении Марина МКРТЧЯН.

Эксперты в Таллинне.

Аккредитация:
E-mail: presscentre@sputnik.md
Тел.: 079900003.

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.

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