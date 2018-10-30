Во вторник, 30 октября, в 12:00, в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет видеомост Москва – Астана – Баку – Бишкек – Ереван – Кишинев – Минск на тему: "Экономическое взаимодействие в рамках СНГ".

2 ноября в Астане пройдет заседание Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, на котором планируется рассмотреть вопросы преимущественно экономического характера, а также ряд проектов в гуманитарной сфере и в области финансового обеспечения деятельности органов СНГ. Как развивается сотрудничество стран СНГ сегодня? Какие вопросы экономической повестки являются приоритетными? Какие новые проекты могут быть реализованы в рамках СНГ? Эти вопросы обсудят эксперты.

Участники в Кишиневе:

— депутат парламента от фракции Партии социалистов (ПСРМ), доктор экономических наук Владимир ГОЛОВАТЮК.

В Москве:

— представитель департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрей КУШНИРЕНКО;

— генеральный директор Делового центра экономического развития СНГ Владимир САВЧЕНКО.

В Баку:

— директор Русской экономической школы Азербайджанского экономического университета (UNEC) Эльшад МАМЕДОВ.

В Бишкеке:

— председатель Комитета по вопросам промышленной политики, экспорта, инфраструктуры и государственно-частного партнерства ТПП Кыргызской Республики Кубат РАХИМОВ.

В Ереване:

— председатель исследовательско-аналитической общественной организации "Интеграция и развитие", координатор Евразийского экспертного клуба Арам САФАРЯН.

В Астане и Минске – эксперты и представители СМИ.