Опасные зигзаги глобальной политики и судьба Молдовы

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. В ходе видеомоста Кишинев – Минск – Ереван на тему "Мюнхенская конференция по безопасности в Минске – площадка для диалога между Востоком и Западом", который прошел в пресс-центре Sputnik Молдова, эксперты рассказали о современной ситуации по безопасности в Европе и мире.

В дискуссии было отмечено, что, с одной стороны, продолжается эскалация военного присутствия США в Европе; с другой – администрация Трампа ужесточает санкционную политику, которая затрагивает интересы многих стран, в том числе СНГ.

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В этом контексте руководитель экспертной инициативы "Минский диалог" Евгений Прейгерман отметил, что конференция представляет собой прекрасную площадку для дискуссии. По его словам, учитывая современную драматичную политическую ситуацию "почти на уровне джунглей", сегодня "есть необходимость, чтобы просто разговаривать", а минская встреча – это отличный формат, так как здесь собираются и эксперты, и те, кто принимает решения в своих странах или международных организациях.

Говоря об актуальных проблемах безопасности Молдовы, председатель профсоюза сотрудников силовых органов Молдовы Юрий Чофу кроме прочего отметил, что для Молдовы представляют угрозу ракеты на военной базе США в Румынии, где размещен комплекс противоракетной обороны "Иджис" двойного назначения – оборонительного и наступательного.

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В свою очередь эксперт, ветеран органов безопасности Армении Марина Мкртчан подчеркнула, что санкции США против Ирана могут болезненно сказаться на экономике Армении и привести к непредсказуемым последствиям для страны.

Полную запись видеомоста смотрите по этой ссылке.

Мюнхенская конференция по безопасности (МКБ) проходит в Минске с 30 октября по 1 ноября 2018 года. Участниками встречи являются главы государств и правительств, такие как Александр Лукашенко (Президент Республики Беларусь), Армен Саркисян (Президент Республики Армения) и Павел Филип (премьер-министр Республики Молдова). В обсуждении также примут участие министры иностранных дел Македонии, Монголии, Польши и Словакии. Кроме того, также будут участвовать несколько высокопоставленных представителей международных организаций.