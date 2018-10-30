Молдове выгодно сотрудничать с СНГ

В ходе состоявшегося в пресс-центре Sputnik Молдова видеомоста с участием экспертов из России, Казахстана, Азербайджана, Армении, Киргизии, Белоруссии и Молдовы обсуждались различные вопросы развития сотрудничества стран СНГ.

КИШИНЕВ, 30 окт - Sputnik. Молдова и дальше будет развивать разноплановые взаимовыгодные отношения в рамках Содружества Независимых Государств и на других площадках, объединяющих постсоветское пространство. Об этом заявил в ходе видеомоста в пресс-центре Sputnik Молдова депутат парламента Республики Молдова Владимир Головатюк.

Повестка дня СНГ – технологии, энергетика, космос

По словам представителя департамента экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ Андрея Кушниренко, повестка предстоящего 2 ноября в Астане заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств весьма насыщена. В экономический ее раздел входят девять вопросов - "все они очень конкретны по своему формату и направлены на развитие сотрудничества в основных сферах промышленности и экономики наших государств".

"Прежде всего, это энергетика в различных ее аспектах – два вопроса касаются атомной энергетики. Создание нового высокотехнологичного энергетического оборудования, создание региональной системы по извлечению полезных компонентов и захоронению отходов электронного и электротехнического производства. Второй вопрос повестки дня – очень подробное, детальное соглашение по сотрудничеству стран СНГ об использовании и исследовании космического пространства в мирных целях", - сказал Кушниренко.

Также он отметил, что в повестке заседания планируется подписать протокол о сотрудничестве налоговых администраций государств СНГ для электронного обмена данными с целью предотвращения неуплаты налогов резидентами наших стран.

Интересы Молдовы в СНГ © Sputnik / Михаил Метцель / ТАСС / POOL Президент Молдовы обратился к лидерам СНГ: что заявил Додон

Оценивая сотрудничество Молдовы в СНГ, депутат парламента от фракции Партии социалистов Владимир Головатюк отметил, что Молдова заинтересована во всестороннем развитии отношений со странами СНГ. Также парламентарий обратил внимание на то, что после смены политического руководства в РМ в 2009 году участие Молдовы в СНГ стало формальным.

"Правительство не участвует, во всяком случае эффективно, в разработке и реализации совместных проектов", - подчеркнул Головатюк.

© Sputnik / Miroslav Rotari Владимир Головатюк

В этой связи он привел статистику, свидетельствующую о том, что новый одновекторный экономический курс не принес ожидаемых результатов.

По его словам, среднегодовой рост экспорта Молдовы в Евросоюз после подписания соглашения об Ассоциации, с 2014 по 2017 год, - всего 9% при обещанном увеличении, измеряемом двузначными цифрами. В то же время, как заявил Головатюк, наблюдалось резкое снижение экспорта в страны СНГ.

"Изменение структуры экспорта и внешнеторговой деятельности не соответствует интересам молдавской экономики. Мы подсчитали, что каждый доллар экспорта в СНГ и в РФ дает несравнимо больше и для экономики, и для экономического роста, и для граждан, в социальной сфере в целом", - подчеркнул парламентарий.

Головатюк также обратил внимание на то, что "до конца 2016 года позиция руководства страны была на сто процентов прозападной, а после избрания президентом Игоря Додона, ситуация уже не является столь однозначной".

"Уже в 2017 году благодаря усилиям президента, экспорт в СНГ увеличился на 17% после четырехлетнего сокращения", - заявил депутат.

Он также отметил, что СНГ занимает господствующее положение в экспорте традиционных молдавских товаров - 90%, а по некоторым позициям - 99%.

Полную запись видеомоста можно посмотреть по этой ссылке.