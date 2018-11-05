Итоги VI-го всемирного Конгресса российских соотечественников

С 30 октября по 1 ноября в Москве проходил VI-й всемирный Конгресс российских соотечественников, , проживающих за рубежом, в котором приняли участие более 400 делегатов из 98 стран мира. На конгрессе выступил президент России Владимир Путин.
В мероприятии приняли участие и представители из Молдовы. О том какие вопросы обсуждались в ходе конгресса, о российских соотечественниках в Молдове и мире, расскажут участники этого форума:
— председатель административного совета общественной организации "ЗАРЯ" — "За Русский Язык", представитель Общественной палаты при Президенте РМ Сергей МИШИН;
— руководитель Русского историко-патриотического клуба, глава Национального координационного комитета "Победа" Алексей ПЕТРОВИЧ.
— председатель Координационного совета российских соотечественников Молдовы (КСРС) Петр ДОНЦОВ;
— председатель Русской общины Молдовы Людмила ЛАЩЕНОВА.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.