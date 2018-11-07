Нужна ли обязательная вакцинация детей в Молдове - "за" и "против"

В среду, 7 ноября, в 16:30 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Почему в Молдове разрешено дискриминировать детей из-за отсутствия вакцинации".

30 октября Конституционный Суд (КС), рассмотрев обращение депутата парламента от ПСРМ Владимира Односталко и адвоката Фадея Нагачевского о конституционности закона о вакцинации детей, постановил, что вакцинация является обязательной для всех детей. Также КС признал конституционным ограничение детей на обязательное начальное и среднее образование до предъявления документа о вакцинации.

Сторонники антипрививочного движения вышли на акцию протеста против обязательной вакцинации детей от кори.

Фракция ПСРМ потребовала проведения слушаний в парламенте с участием министров здравоохранения и образования по факту недопуска в учебные заведения страны невакцинированных детей.

Создавшуюся проблему обсудят:

— государственный секретарь министерства здравоохранения Алена СЕРБУЛЕНКО;

— депутат парламента, член комиссии Комиссии по социальной защите, здравоохранению и семье Владмир ОДНОСТАЛКО.

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E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.