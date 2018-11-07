Ошеломительный успех молдавской сборной на чемпионате мира

Следственная комиссия при Минздраве высказалась по поводу трагедии на юге Молдовы, где в результате отравления химикатами погибли трое несовершеннолетних.

По данным министерства образования, культуры и исследований, в молдавских школах больше всего не хватает учителей по математике, физике и физическому воспитанию: по последним подсчетам, число свободных вакансий в среднеобразовательных учебных заведениях превышает две тысячи мест.