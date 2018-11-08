Молдова отличилась на чемпионате мира в Италии

В четверг, 8 ноября, в 11:00 в пресс-центре Sputnik Молдова пройдет пресс-конференция на тему: "Итоги выступления молдавской команды на чемпионате мира по боевым искусствам".

В Италии, в городе Каррара (область Тоскана), завершился очередной чемпионат мира по боевым искусствам. Команда Республики Молдова, представляющая Национальную федерацию борьбы "Воевод", и в этом году приняла участие в чемпионате, показав прекрасные результаты. О подробностях выступления молдавских спортсменов расскажут:

— председатель Национальной федерации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;

— вице-президент Национальной федерации "Воевод" Олег СКЛИФОС;

— секретарь Национальной федерации "Воевод" Сергей СТОЛЕР;

— молдавские спортсмены – участники чемпионата мира.

Аккредитация:

E-mail: presscentre@sputnik.md

Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.