Молдова отличилась на чемпионате мира в Италии

В Италии, в городе Каррара (область Тоскана), завершился очередной чемпионат мира по боевым искусствам. Команда Республики Молдова, представляющая Национальную федерацию борьбы "Воевод", и в этом году приняла участие в чемпионате, показав прекрасные результаты. О подробностях выступления молдавских спортсменов расскажут:
— председатель Национальной федерации "Воевод" Николае ПАСКАРУ;
— вице-президент Национальной федерации "Воевод" Олег СКЛИФОС;
— секретарь Национальной федерации "Воевод" Сергей СТОЛЕР;
— молдавские спортсмены – участники чемпионата мира.
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Мероприятие пройдет в мультимедийном пресс-центре Sputnik Молдова по адресу – бул. Штефана чел Маре, 202, 4-й этаж.